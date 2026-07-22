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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        K.Ç. (54) idaresindeki 26 AEG 432 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında F.Ç'nin (75) kullandığı 26 ACB 664 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın ardından otomobilinde yangın çıkan sürücü K.Ç. yaşamını yitirdi, S.Ç. (54) ile sürücü F.Ç. ise yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        K.Ç'nin cenazesi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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