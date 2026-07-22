Emirdağ'da çıkan ot yangını söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Giriş: 22.07.2026 - 19:21 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü.
Demircili köyündeki arazide dün henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 ağıl ile 100 dekarı ekili buğday arazisi olmak üzere 5 bin dekarlık anız ve mera zarar gördü.
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