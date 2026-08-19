Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 00:27 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Taşoluk beldesi mevkisinde 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6'sı çocuk 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!

        Benzer Haberler

        Araçların mor renge boyandığı yolda gerçek ortaya çıktı Araçların tırdan dö...
        Araçların mor renge boyandığı yolda gerçek ortaya çıktı Araçların tırdan dö...
        Deniz Feneri Derneği Afyonkarahisar'da geçici mağaza açtı
        Deniz Feneri Derneği Afyonkarahisar'da geçici mağaza açtı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsüne para ve ehliyet p...
        Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsüne para ve ehliyet p...
        Uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişi tutuklandı
        Uyuşturucu madde ile yakalanan iki kişi tutuklandı
        Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor
        Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor