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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        H.Ö. (35) idaresindeki 20 AUD 79 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Avşar köyü yakınlarında refüje çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.A. (55), E.Ö. (32) ile M.A.Ö. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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