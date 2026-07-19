Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.



H.Ö. (35) idaresindeki 20 AUD 79 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Avşar köyü yakınlarında refüje çarptı.



Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.A. (55), E.Ö. (32) ile M.A.Ö. (4) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan E.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

