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        Afyonkarahisar'da Saliha ninenin 100. yaşı kutlandı

        Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan Saliha Ata'nın 100. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da Saliha ninenin 100. yaşı kutlandı

        Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde yaşayan Saliha Ata'nın 100. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.

        İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ve eşi Gülşah Okumuş, Akyarma köyünde yaşayan Saliha Ata'yı 100 yaşına girmesi dolayısıyla evinde ziyaret etti.

        İlçenin en yaşlısı olan Ata'nın üzerinde "100" yazan pasta kesilerek kutlandı.

        Ata'yla bir süre sohbet eden Okumuş, Ata'ya hediye takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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