Ayna, Afyonkarahisar'da sevenleriyle buluştu

Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ayna konseri, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda düzenlenen konserde sevilen müzik grubu Ayna sahne aldı. Salonu dolduran vatandaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu konser, renkli görüntülere sahne oldu. Gecede Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz’e çiçek ve hediye takdim etti.