Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı.
İlçe merkezinde düzenlenen yürüyüşe, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.
- AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Çay'da cenaze törenine katıldı
AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan Çay ilçesinde cenaze törenine katıldı.
Milletvekilleri, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara'nın vefat eden annesinin cenazesine katılmak üzere beldeye geldi.
Kılınan namazın ardından cenaze, belde mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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