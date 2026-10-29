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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı.

        İlçe merkezinde düzenlenen yürüyüşe, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.

        - AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Çay'da cenaze törenine katıldı

        AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan Çay ilçesinde cenaze törenine katıldı.

        Milletvekilleri, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara'nın vefat eden annesinin cenazesine katılmak üzere beldeye geldi.

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        Kılınan namazın ardından cenaze, belde mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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