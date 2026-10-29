Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Törende fenalaşan öğrenciye doktor olan milletvekili ile il başkanı müdahale etti

        Törende fenalaşan öğrenciye doktor olan milletvekili ile il başkanı müdahale etti

        AFYONKARAHİSAR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında fenalaşan öğrenci, tedaviye alındı. Kız öğrenciye ilk müdahaleyi, tören alanında bulunan ikisi de doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Törende fenalaşan öğrenciye doktor olan milletvekili ile il başkanı müdahale etti

        AFYONKARAHİSAR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında fenalaşan öğrenci, tedaviye alındı. Kız öğrenciye ilk müdahaleyi, tören alanında bulunan ikisi de doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak yaptı.

        Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve göndere bayrak çekilmesiyle başladı. Konuşmalar sırasında tören alanında bulunan ve bayrak taşıyan bir kız öğrenci, fenalaşıp yere yığıldı. Bu sırada kürsüde olan Vali Naci Aktaş, konuşmasını bölerek öğrencinin yanına geldi ve durumunu kontrol etti. Doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve çocuk hastalıkları uzmanı olan AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk yardım ekibinin sürdürdüğü müdahalede, öğrencinin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Törende bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi doktor milletvekili ve il başkanı...
        Törende bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi doktor milletvekili ve il başkanı...
        Vinç hurdalık önünde çarptığı aracı hurdaya çıkardı
        Vinç hurdalık önünde çarptığı aracı hurdaya çıkardı
        Bolvadin'de Ceylan Emet İlkokulu "Kültür Evi" açıldı
        Bolvadin'de Ceylan Emet İlkokulu "Kültür Evi" açıldı
        Zincirleme kazada şans eseri 1 kişi yaralandı
        Zincirleme kazada şans eseri 1 kişi yaralandı
        Şuhut'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Şuhut'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı