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        Bolvadin'de Ceylan Emet İlkokulu "Kültür Evi" açıldı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, eğitimde vizyoner projeleriyle adından söz ettiren İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'in öncülüğünde hayata geçirilen "Kültür Evi" törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Bolvadin'de Ceylan Emet İlkokulu "Kültür Evi" açıldı

        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, eğitimde vizyoner projeleriyle adından söz ettiren İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’in öncülüğünde hayata geçirilen "Kültür Evi" törenle hizmete girdi.

        Bolvadin’de eğitime kazandırılan yenilikçi ve vizyoner projeler arasına bir yenisi daha eklendi. Ceylan Emet İlkokulu bünyesinde, geçmişin izlerini geleceğe taşımak amacıyla oluşturulan "Kültür Evi"nin açılışı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, okul müdürleri ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Geçmişin geleneklerin ve köklü kültürel değerleri en saf haliyle yansıtan kültür evi, öğrencilerin milli şuurla yetişmesinde kritik bir rol üstlenecek. Tarih ile gelecek nesiller arasında sarsılmaz bir köprü kurması hedeflenen bu özel mekân, sadece bir müze niteliği taşımıyor; aynı zamanda yaşayan bir öğrenme ortamı olarak ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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