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        Zincirleme kazada şans eseri 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Zincirleme kazada şans eseri 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar’da tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Kuruca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen tır ile 32 HL 024 plakalı otomobil ve 06 KB 1118 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yol ortasına devrilirken, otomobil ise yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada yaralanan bir kişi çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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