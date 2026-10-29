Vinç hurdalık önünde çarptığı aracı hurdaya çıkardı

Kaza, kent merkezi Efeli Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 03 LL 345 plakalı vinç kavşak yakınlarındaki hurdalığın önünden geçen 03 RF 672 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanin etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç hurdalığın içine girerek durabildi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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