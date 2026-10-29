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        Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, Afyonkarahisar'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Kent genelinde düzenlenen törenlerde öğrenciler, askerler ve mehteran takımının sunduğu gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, Afyonkarahisar’da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Kent genelinde düzenlenen törenlerde öğrenciler, askerler ve mehteran takımının sunduğu gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’da renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonunda yapılan törene Vali Dr. Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Tuğgeneral Numan Kıral, milletvekilleri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        "Bu yüzyılın Milletimizin Yüzyılı olacağına gönülden inanıyoruz"

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        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Aktaş, Cumhuriyetin önemine ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti. Vali Aktaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        "Milletimizin asil karakterinden, yılmaz iradesinden ve köklü değerlerinden aldığımız ilhamla; tıpkı 103 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuza, yürek yüreğe vererek ülkemizi her alanda daha yükseklere taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, yani Türkiye Yüzyılında, köklü bir medeniyetin varisleri olarak gücümüzü mazimizden alıyor, atiye umutla bakıyoruz. Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, teknolojiden kültüre uzanan geniş bir yelpazede değişim ve gelişim hamlelerini azimle devam ettiriyoruz. Savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarılar, bilim alanındaki atılımlarımız ve gençlerimizin enerjisiyle, bu yüzyılın Milletimizin Yüzyılı olacağına gönülden inanıyoruz."

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        Alandakiler Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu

        Kutlamaların en dikkat çekici bölümlerinden biri mehteran takımının seslendirdiği kahramanlık marşları oldu. Mehteran takımının görkemli yürüyüşü ve coşkulu marşları izleyenlere duygulu anlar yaşatırken, alandakiler Türk bayraklarıyla bu coşkuya ortak oldu.

        Tören geçişinde Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin disiplinli ve görkemli yürüyüşü büyük bir gurur tablosu oluşturdu. Ardından sahne alan öğrencilerin hazırladığı halk oyunları ve şiir dinletileri ise kutlamalara ayrı bir renk kattı. Vatandaşlar, gençlerin sergilediği performansları büyük bir ilgi ve beğenmeyle takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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