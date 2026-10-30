Afyonkarahisar'da 15 lisede 2 bin 700 öğrenciye ulaşıldı
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında 15 lisede yaklaşık 2 bin 700 öğrenciye ulaşılırken, gençlere Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri ve imkanları tanıtıldı.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında 15 lisede yaklaşık 2 bin 700 öğrenciye ulaşılırken, gençlere Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri ve imkanları tanıtıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Birimi tarafından 1223 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar, Afyonkarahisar merkez ile Sandıklı, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerindeki liselerde yapıldı.
Okul idareleri ve rehberlik servisleriyle koordineli yürütülen ziyaretlerde öğrencilere Gençlik Merkezlerinde düzenlenen atölyeler, kulüp çalışmaları, kütüphaneler, spor faaliyetleri ve gençlik kampları hakkında bilgi verildi. Söz konusu imkanlardan ücretsiz yararlanılabileceği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında ayrıca yapay zekânın temelleri, etik kullanımı ve geleceğin meslekleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Ardından düzenlenen 20 soruluk çevrim içi Yapay Zekâ Okuryazarlığı Sınavı'nda 70 ve üzeri puan alan öğrencilerin sertifikaları dijital ortamda hazırlandı.
Öğrencilere tiyatro, şiir, müzik, bilgi yarışması ve münazara ligi gibi kültürsanat faaliyetleri de tanıtıldı. Kahoot üzerinden düzenlenen genel kültür ve gençlik temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.