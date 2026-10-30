Bolvadin ve Çay'da TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı heyecanı

Afyonkarahisar Bolvadin ve Çay İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle, Dişli Atatürk Ortaokulunda TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel projelerinin sergilendiği etkinlik, protokolün ve ilçe halkının yoğun ilgisiyle başladı.

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