Bolvadin ve Çay'da TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı heyecanı
Afyonkarahisar Bolvadin ve Çay İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle, Dişli Atatürk Ortaokulunda TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel projelerinin sergilendiği etkinlik, protokolün ve ilçe halkının yoğun ilgisiyle başladı.
Afyonkarahisar Bolvadin ve Çay İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin iş birliğiyle, Dişli Atatürk Ortaokulunda TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel projelerinin sergilendiği etkinlik, protokolün ve ilçe halkının yoğun ilgisiyle başladı.
Fuara; Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ve Çay İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk katılım sağladı. İki ilçe millî eğitim müdürü, stantları tek tek gezerek öğrencilerin hazırladığı projeleri yakından inceledi, genç kaşiflerin çalışmalarının detayları hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, sorgulama ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan fuarda sergilenen projeler tam not aldı. Ziyaretçiler, gençlerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin geleceğe umut verdiğini belirtti.
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