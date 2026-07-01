Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla yaptığı aramada koltuğun altına gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan H.M. ile E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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