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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, "dedektör köpek" yardımıyla yaptığı aramada koltuğun altına gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.M. ile E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan H.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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