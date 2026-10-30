Afyonkarahisar'daki kazılarda 2 bin yıllık kaplıca kalıntıları bulundu

AFYONKARAHİSAR’ın Bolvadin ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kaplıca kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Bolvadin ilçesine bağlı Durayeri bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen kaplıca kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Kalıntıların, ilçenin termal kaynaklarının antik dönemde de kullanıldığına işaret ettiği değerlendiriliyor. Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Üçhöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Koçak ile ekibinin yürüttüğü çalışmalarda, bölgenin tarihi geçmişine ışık tutabilecek yapı kalıntıları, üzerinde incelemeler sürdürülüyor.

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Bilimsel incelemeler ve tarihlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yapıların mimari özellikleri, kullanım dönemi ve işlevine ilişkin yeni bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Kalıntıların, Bolvadin’in tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra termal turizm potansiyelinin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.