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        Atık mermerler kadın usta öğreticinin elinde sanat eserine dönüşüyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapan Ayşegül Bilensoy, atık mermerlere el işçiliğiyle yeniden hayat veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Atık mermerler kadın usta öğreticinin elinde sanat eserine dönüşüyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapan Ayşegül Bilensoy, atık mermerlere el işçiliğiyle yeniden hayat veriyor.

        Üç çocuk annesi Ayşegül Bilensoy, AA muhabirine, 20 yıldır mermer mozaik üzerine usta öğreticilik yaptığını söyledi.

        Dedesinin taş ustası olduğunu, kendisinin de onun yolundan gitmeye çalıştığını ifade eden Bilensoy, "Dedem cami ve minareler yapardı. Sonrasında mesleği babam devraldı. Babamın bir süre sürdürdüğü taş ustalığını şimdi ben yapıyorum. Kerpeten tutmayı babamdan öğrendim. Sonra kurslara gittim. Mermer bir tutkudur. 'Tozunu yutmaya gör' derler. Mermer tozunu yuttuktan sonra tutku olarak devam eder." dedi.

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        - "Bir ürünü 2,5 ay gibi sürede yapıyorum"

        Bilensoy, enstitüde atık mermerleri değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Afyonkarahisar mermer şehri. Biz de mermercilerin atıklarını değerlendirerek mozaikleme tekniğiyle sanat eserine dönüştürüyoruz. Ev aksesuarları yapıyoruz. Geleneksel motifleri özgün çalışmalarla buluşturuyoruz. Her taşın ayrı damarı oluyor. Bir ürünü 2,5 ay gibi sürede yapıyorum." dedi.

        Daha çok vazo ve tablo gibi eserler yaptığını dile getiren Bilensoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in de yer aldığı büyük ebatlı tabloyu da yaklaşık 2 yıl önce kendisinin hazırladığını bildirdi.

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        Enstitü Müdürü Mine Yalavaç Saban da yaptıkları çalışmalarda mermerin doğal renklerini kullandıklarını söyledi.

        Farklı renk tonlarındaki parçalanmış mermerlerin bir araya getirilmesiyle geleneksel ve özgün motiflerin oluşturulduğunu vurgulayan Saban, "El işçiliği ile hazırlanan eserler, kültürel mirasın yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

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