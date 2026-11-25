Ayın bulutlar arasından yükselişi mest etti
Afyonkarahisar'da ayın bulutlar arasından yükseldiği ve gündüzün yerini geceye bıraktığı anlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Afyonkarahisar’da ayın bulutlar arasından yükseldiği ve gündüzün yerini geceye bıraktığı anlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, ayın bulutların arasından yavaş yavaş yükselişi ve günün sona ererek gecenin başlaması gözler önüne serildi.
Timelapse tekniğiyle hazırlanan görüntüler, gökyüzünde yaşanan görsel şöleni gözler önüne sererken görüntü görenler adeta mest etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.