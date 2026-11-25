Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, ayın bulutların arasından yavaş yavaş yükselişi ve günün sona ererek gecenin başlaması gözler önüne serildi.

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