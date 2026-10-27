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        Çay'da kabak çekirdeği ve elma üreticilerine saha ziyareti

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ve elma üreticilerine yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Çay'da kabak çekirdeği ve elma üreticilerine saha ziyareti

        Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ve elma üreticilerine yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üreticilerle bir araya gelinerek üretim süreçleri, yetiştiricilik uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, üreticilerin sorunlarının yerinde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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