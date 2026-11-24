Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, "Müdahale edilemiyor. Yine gölü yaktılar. Buradaki canlılar yok oluyor. Köylünün gelir kapısı sazlıklar yanıyor" dedi.

Eber Gölü’nde dün saat 22.00 sıralarında sazlık yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyüp geniş bir alana yayıldı. Gölün yapısı nedeniyle itfaiye ekiplerinin iç noktalara girip müdahalede bulunamadığı yangının Yakasenek ve Yeşilçiftlik belde sınırlarındaki alanda devam ettiği belirtildi. Gölün iç tarafına doğru ilerleyen yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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