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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 23:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, 14 itfaiye, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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