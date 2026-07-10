GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.



Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye, 14 itfaiye, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikada hasar oluştu.

