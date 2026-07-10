GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 14 itfaiye, 4 arazöz, 3 su tankeri ve iş makineleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikada hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.