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        Hocalar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Hocalar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Çalca köyünde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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