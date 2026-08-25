Hocalar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çalca köyünde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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