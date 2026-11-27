Ziyarette İl Müftüsü Çelik’e Kur’an kursu öğreticileri, Altınoluk Kur’an Kursu Dernek Başkanı Şakir Celayir ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Furkan Savran eşlik etti.

Ziyaret kapsamında kursun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Müftü Çelik, hafızlık eğitimi gören öğrencilerle sohbet etti. Hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra hafızlıklarını muhafaza etme ve İslami ilimler alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerle de bir araya gelen Çelik, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, Altınoluk Metin Yurter Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

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