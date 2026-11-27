Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla büyükbaş hayvanlara yönelik şap ve brusella aşılama çalışmaları devam ediyor.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalarla hayvanların hastalıklara karşı korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin azaltılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan sağlığı ve refahının korunması ile hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla aşılama, kontrol ve takip çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.