Bayar son yolculuğuna uğurlandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 81 yaşında hayatını kaybeden eğitimci, tarihçi ve araştırmacı Dr. Muharrem Bayar, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 81 yaşında hayatını kaybeden eğitimci, tarihçi ve araştırmacı Dr. Muharrem Bayar, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Bayar’ın cenazesi, Bolvadin Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bolvadin Şehir Kabristanı’na defnedildi.
Cenaze törenine Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Karyağdı ve Mehmet Koyuncu ile siyasi parti cve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
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