Cenaze törenine Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Karyağdı ve Mehmet Koyuncu ile siyasi parti cve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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