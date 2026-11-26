Kadınlara ve öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki haklar ve koruyucu tedbirler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) kullanımı ve acil durumlarda sağladığı hızlı müdahale imkânı anlatıldı.

Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında pazar yeri, Sultandağı Meslek Yüksekokulu ve Kadın Kültür Evi'nde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla polis ekiplerince kadınlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.