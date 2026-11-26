Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Kaymakamı Gürdal Erbek, kurum amirleriyle birlikte ilçedeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Erbek, beraberindeki daire amirleriyle birlikte şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaret programı gerçekleştirdi.

Kaymakam Erbek ve beraberindeki heyet, ilk olarak şehitlerimiz Mahir Esen ve Mustafa Uslu'nun ailelerini hanelerinde ziyaret etti. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Erbek, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurgulayarak ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

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Ziyaret programı kapsamında kahraman gaziler Bayram Cımbıt, Bayram Özgen ve Muhittin Çekin'i de evlerinde ziyaret eden Kaymakam Erbek, gazilerle hasbihal ederek kendilerine sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.