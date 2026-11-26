İstanbul Afyonkarahisarlılar Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Yarenler Gecesi için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. İstanbul Afyonkarahisarlılar Dernekleri Federasyonu Başkanı Mümtaz Hakan Hıdıroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek programa belediye başkanları, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

İstanbul’da yaşayan Afyonkarahisarlılar, yarenlik geleneğinin yaşatılması ve hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek Yarenler Gecesi’nde bir araya gelecek.

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