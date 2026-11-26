Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Belediye Başkanı Derviş Aynacı, mahalle buluşmaları kapsamında Bademli Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Belediyenin mali yapısı, tamamlanan hizmetler ve devam eden yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Aynacı, kredi kullanmadan SGK ve vergi borçlarını kapattıklarını, yol çalışmalarına ise 200 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Bolvadin Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle buluşmalarının ilki Bademli Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Derviş Aynacı, ilçede hayata geçirilen hizmetler, devam eden yatırımlar ve geleceğe yönelik hedefler hakkında bilgi verdi.

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Belediyenin mali disiplinle güçlenen yapısının hizmetlere yansıdığını belirten Başkan Aynacı, "Kredi kullanmadan SGK ve vergi borçlarımızı kapattık, yollarımıza 200 milyon liralık yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez asfaltla buluşan çiftlik yollarımızdan mahallelerimize kadar hizmet götürdük. Yıllardır hizmet alamayan Bademli Mahallemizde de asfaltlama ve yürüyüş yolları yaparak hemşehrilerimizin beklediği hizmetleri hayata geçirdik" dedi.

Halk Ekmek uygulaması, sosyal destekler, termal tesisler, park ve spor alanları, sağlık ve eğitim çalışmaları ile belediyenin araç filosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aynacı, 18 yıllık bekleyişin ardından 2. Etap TOKİ konutlarında başlayan teslim süreci, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı çalışmaları ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de atılan adımlara da değindi.

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Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Aynacı, "Bolvadin'in menfaati için aynı hedefte buluşuyor, yıllardır bekleyen meseleleri birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Her çalışmamızda ‘Hemşehrilerimiz için daha ne yapabiliriz?' diye düşünüyoruz. Bizim sevdamız da gayemiz de Bolvadin. Samimiyetleri ve destekleri için Bademli Mahallemizdeki tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz Bolvadin'in hizmetkârıyız" ifadelerini kullandı.