Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü kapsamında öğrencilere su kaynaklarının korunması, balık tüketiminin önemi ve sürdürülebilir balıkçılık konularında eğitim verildi.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Fatih Ortaokulunda eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrencilere su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın önemi ve doğal kaynakların bilinçli kullanılması hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca sağlıklı ve dengeli beslenmede balık tüketiminin önemine dikkat çekildi.

Gerçekleştirilen eğitimle öğrencilerin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık konularında bilinçlendirilmesi, sağlıklı beslenme konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.