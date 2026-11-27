Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, İhsaniye’deki saldırıda şehit olan öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete’nin hatıralarını yaşatmak amacıyla ilçe genelinde satranç turnuvası düzenleneceği belirtildi.

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında organize edilen turnuvanın ilk aşaması bugün başladı. İlçe genelindeki okullardan öğrencilerin katılım sağladığı organizasyonda sporcular farklı yaş ve sınıf kategorilerinde mücadele ediyor. Turnuvayla öğrencilerin stratejik düşünme, doğru hamleyi planlama, öngörüde bulunma, sabır ve karar verme gibi analitik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında ayrıca öğrencilere başarıyı paylaşma, yenilgilerden ders çıkarma, rakibe saygı duyma ve mücadele azmi gibi değerlerin kazandırılması hedefleniyor.

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İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehit öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete rahmet, minnet ve saygıyla anılırken turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi.