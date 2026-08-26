Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Afyonkarahisar'da konser verdi

Konseri, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ve kurum müdürleri takip etti.

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