Kazada otomobilin motoru fırladı: 2 yaralı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin refüje ve ardından bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin refüje ve ardından bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi çıkışında 35 AN 0124 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girdi. Ardından bariyerlere çarpan otomobilin çarpmanın şiddetiyle motoru yerinden koparak yaklaşık 100 metre ileriye fırladı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılmak üzere ambulanslarla götürüldü.
Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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