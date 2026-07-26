Sandıklı'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Sandıklı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Giriş: 26.07.2026 - 15:54 Güncelleme:
Sandıklı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Çay Mahallesi'nde bir evde yılan olduğunu fark eden aile, durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Eve giden itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı yakaladı.
Yılan, daha sonra doğaya salındı.
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