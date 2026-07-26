Sandıklı'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Sandıklı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.



​Çay Mahallesi'nde bir evde yılan olduğunu fark eden aile, durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.



Eve giden itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı yakaladı.



​Yılan, daha sonra doğaya salındı.

