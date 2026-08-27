Sandıklı'da "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Giriş: 27.08.2026 - 15:05 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Akharım beldesindeki anma yürüyüşü, Dikmenbaba-Çiğiltepe arasında gerçekleştirildi.
Katılımcılar, Büyük Taarruz şehitlerine dua etti.
Etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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