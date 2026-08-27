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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Sandıklı'da "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi

        Sandıklı'da "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Sandıklı'da "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Miralay Reşat Bey ve 57. Tümen Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Akharım beldesindeki anma yürüyüşü, Dikmenbaba-Çiğiltepe arasında gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, Büyük Taarruz şehitlerine dua etti.

        Etkinliğe, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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