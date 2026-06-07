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        Sandıklı'da şehit polis memuru Yaşar Özlem için mevlit okutuldu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Özlem, şehadetinin 10. yılında mevlit programıyla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Sandıklı'da şehit polis memuru Yaşar Özlem için mevlit okutuldu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yaşar Özlem, şehadetinin 10. yılında mevlit programıyla anıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 7 Haziran 2016'da İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Özlem için Hamamönü Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

        ​Öğle namazının ardından, cami çıkışında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

        Programda, şehit Yaşar Özlem ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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