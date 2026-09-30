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        Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

        Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

        Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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