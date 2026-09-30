Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Giriş: 30.09.2026 - 12:14 Güncelleme:
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte dün etkili olan sağanak, 5 bin 137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.
Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar olan bölümde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Bölgede "kışın habercisi" olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesine kar yağmasıyla güzel görüntüler oluştu.
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