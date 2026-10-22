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        Amasya 'sis denizi'nin altında kaldı

        Amasya'da şehrin üzerini kaplayan sis denizi, etkileyici görüntü oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı. Doğal manzarayla bütünleşen sis tabakası görsel şölen sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Amasya 'sis denizi'nin altında kaldı

        Amasya’da şehrin üzerini kaplayan sis denizi, etkileyici görüntü oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı. Doğal manzarayla bütünleşen sis tabakası görsel şölen sundu.

        Tarihi şehrin tamamı, Yeşilırmak nehri kıyısındaki Yalıboyu Evleri ve Harşena Kalesi çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

        Yüksek kesimlerde etkili olan sis bulutunu görüntüleyen Cemal Kaya, "Amasya sislerin altında kaldı. Manzara çok güzeldi" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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