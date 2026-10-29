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        Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar halkın yoğun katılımına sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Amasya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar halkın yoğun katılımına sahne oldu.

        Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen törende Amasya Valisi Önder Bakan ve protokol üyeleri halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Törende halka seslenen Vali Önder Bakan, "Cumhuriyetimizin hikâyesi bir milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlığını koruma kararlılığının ve kendi geleceğini belirleme iradesinin hikâyesidir. Bu büyük hikâyenin en önemli sayfalarından biri de hiç şüphesiz Amasya’mızda yazılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelişiyle şehrimiz, millî mücadelenin en önemli kararlarına ev sahipliği yapmıştır. 22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Tamimi, milletimizin kurtuluş iradesini bütün dünyaya duyuran tarihî bir dönüm noktası olmuştur" diye konuştu.

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        Halk oyunu gösterisi yapılan tören askeri birlikler ile kamu kurumlarına ait araçların geçişinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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