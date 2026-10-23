Amasya'da 600 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor

Amasya'da sağlık alanında bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan ve Fındıklı Mahallesi'nde yapımı hızla süren 600 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ve beraberindeki heyet, yapımı tamamlandığında kentin ve bölgenin sağlık üssü olması hedeflenen yeni hastane kompleksinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Toplam 155 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen projeyi yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Koç, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya geldi.

İnşaatın mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve iş programı doğrultusunda gelinen aşama hakkında detaylı bilgi alan Koç, projenin planlanan sürede tamamlanması için çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı.

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Koç, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Geleceğin teknolojisiyle inşa edilen ve deprem güvenliğinin en üst düzeyde tutulduğu dev binanın taşıyıcı kolonlarına tam 369 sismik izolatör yerleştirildi. Bu teknoloji sayesinde hastane, olası büyük bir deprem anında dahi kesintisiz olarak sağlık hizmeti vermeye devam edebilecek. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 38'e ulaşan ve toplam 7 kattan oluşacak sağlık kompleksi tamamlandığında; 600 nitelikli yatak kapasitesi, modern teknolojiyle donatılmış 26 tam donanımlı ameliyathane, aynı anda hizmet verebilecek 190 poliklinik odası, 139 yoğun bakım yatağı, 60 acil servis yatağı ve bin 200 araçlık otoparkı ile Amasya ve çevre illere üst düzey sağlık hizmeti sunacak.”