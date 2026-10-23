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        Aydınca Barajı'nda su tutuldu: 33 bin dekardan fazla arazi sulanacak

        Amasya'da 33 bin 300 dekar tarım arazisine sulama suyu temin edecek olan Aydınca Barajı'nda su tutuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Aydınca Barajı'nda su tutuldu: 33 bin dekardan fazla arazi sulanacak

        Amasya'da 33 bin 300 dekar tarım arazisine sulama suyu temin edecek olan Aydınca Barajı'nda su tutuldu.

        Temelden yüksekliği 89,77 metre olan Amasya Aydınca Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu gövde tipinde inşa edildi. Tesiste depolanacak 41 milyon 860 bin metreküp su, 33 bin 300 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanması maksadıyla kullanılacak.

        DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve Hes Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ personeli ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla su tutma merasimi gerçekleştirildi.

        Kurak dönemlerde ülkenin güvencesi olacak su depolama tesislerinin kazandırılmasına devam edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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