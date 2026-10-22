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        Amasya'da takla atan otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

        Amasya'nın Suluova ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil alev alev yandı. Sürücünün otomobilden son anda kurtulmasının ardından çıkan yangındaki patlama anları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Amasya'da takla atan otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

        Amasya’nın Suluova ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil alev alev yandı. Sürücünün otomobilden son anda kurtulmasının ardından çıkan yangındaki patlama anları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

        Edinilen bilgiye göre, Aysena B. (29) yönetimindeki 53 DS 909 plakalı otomobil, Suluova Eski Çeltek mevkisinde yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Araçtan çıkan sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı. Yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama anları ekiplere zor anlar yaşattı.

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        Yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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