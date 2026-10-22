Amasya'da takla atan otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Aysena B. (29) yönetimindeki 53 DS 909 plakalı otomobil, Suluova Eski Çeltek mevkisinde yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Araçtan çıkan sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı. Yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama anları ekiplere zor anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.