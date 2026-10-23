"COP31 Çocuk İklim Zirvesi Amasya Çalıştayı" düzenlendi

Çalıştayda iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam gibi konuları tartışan öğrenciler, poster, maket ve sunumlar hazırlayarak fikirlerini “İl Çocuk İklim Bildirgesi” altında topladı.

"Benim İlim, Benim Geleceğim: Çocuklar Gelecek İçin Çözüm Üretiyor" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Katipoğlu, çocukların küresel meselelerin çözümündeki potansiyeline dikkat çekerek, yarının dünyasını şekillendirmede çevre bilincinin önemini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında yapılan çalıştaya, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Şube Müdürü Abdulkadir Polat, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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