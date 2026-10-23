Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

"Afet risklerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Amacımız hasta, yaralı ve personelin tahliyesini değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek ve olası afetlere bilinçli şekilde müdahale etmektir." ifadesini kullandı.

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