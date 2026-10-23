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        Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Taşova Devlet Hastanesi'nde, acil durumlara hazırlık amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Taşova Devlet Hastanesi'nde, acil durumlara hazırlık amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği, hastanenin ikinci katındaki poliklinik servisinde elektrik kontağından yangın ve patlama meydana geldi.

        Alarmın ardından elektrikler kesilerek hasta ve personelin güvenli tahliyesi sağlandı.

        İçerideki yaralıların kurtarılmasının ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kaan Coşkun, Amasya ve ilçelerinin Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığını hatırlatarak afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

        Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Coşkun,

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        "Afet risklerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Amacımız hasta, yaralı ve personelin tahliyesini değerlendirmek, eksiklikleri tespit etmek ve olası afetlere bilinçli şekilde müdahale etmektir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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