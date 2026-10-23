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        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Öğrenciler kahraman havacılarla buluştu, savaşan şahinler Karadeniz'e havalandı

        Öğrenciler kahraman havacılarla buluştu, savaşan şahinler Karadeniz'e havalandı

        Samsun ve Amasya'da eğitim gören öğrenciler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında kahraman havacılarla bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığı, ziyarete ilişkin görüntüleri "İstikbal göklerdedir vizyonuyla geleceğe kanat açıyoruz!" notuyla paylaştı. Bakanlık ayrıca savaşan şahinlerin Karadeniz semalarına havalandığı anları da yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Öğrenciler kahraman havacılarla buluştu, savaşan şahinler Karadeniz'e havalandı

        Samsun ve Amasya’da eğitim gören öğrenciler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığında kahraman havacılarla bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığı, ziyarete ilişkin görüntüleri "İstikbal göklerdedir vizyonuyla geleceğe kanat açıyoruz!" notuyla paylaştı. Bakanlık ayrıca savaşan şahinlerin Karadeniz semalarına havalandığı anları da yayımladı.

        Savaş uçaklarını ve jet motorlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, havacılarla bir araya gelerek havacılık mesleğine ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

        Göklerin çelik kanatları, görev ve eğitim uçuşlarıyla gökyüzündeki varlığını sürdürüyor. 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçakları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı. Bakanlık, savaş uçaklarını kullanan pilotların görev uçuşu için havalandıkları anlara ait görüntüleri de yayımladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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