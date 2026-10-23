Taşova Belediye Başkanı Özalp, gazetecilerle bir araya geldi

– Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Taşova Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, gazetecilerle bir araya gelen Özalp, zor şartlarda görev yapan basın mensuplarına kolaylıklar diledi.

Göreve geldikleri günden itibaren vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek için çaba sarf ettiklerini belirten Özalp,

“Taşova ilçemizin karşılaştığı sorunların çözümü için daha fazla çaba gösteriyoruz. Hedeflerimiz, halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla birlikte bilgi alışverişi içerisinde olmak. İlçe için en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz, belediye olarak şeffaf bir yönetim anlayışını benimsiyoruz ve vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.