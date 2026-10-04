"2. Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali" sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali'nin kapanışı, "Yaş Alan Dünya, Yaşatan Moda" defilesiyle yapıldı.

Kepez Belediyesinin "Yaşlı Dostu Kepez" vizyonuyla hayata geçirdiği "Bir Ömürden, Bir Geleceğe" temasıyla düzenlenen festival, Dokumapark'ta sağlık, sanat, spor ve kültürü aynı çatı altında buluşturdu.

Kent yaşamında yaşlı bireylerin daha aktif, üretken ve sosyal yaşam sürmelerine katkı sunmak amacıyla "Mutlu Yaşlı, Mutlu Kepez" mottosuyla düzenlenen festival kapsamında, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, Türk Halk Müziği koroları, Ukrayna ve Rus dans gruplarının performansları katılımcılarla buluştu.

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Festival kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İklime Dirençli Şehirlerde Yaşlı Dostu Çözümler" başlıklı panelin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tufan, bu tür festivallerde yaşlanan toplumun sorunlarına çözüm arayışında bulunulduğunu söyledi.

Yaşlıların hayata daha aktif katılımının sağlanması için şehirlerde yaşlı dostu çözümler sunulması gerektiğini vurgulayan Tufan, "Yaşlı Dostu Kepez" vizyonuyla böyle bir festivali hayata geçirdiği için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkürlerini iletti.

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Festival kapsamında, geri dönüşümün yaratıcı yönüne dikkati çeken "Yaş Alan Dünya, Yaşatan Moda" defilesi gerçekleştirildi.