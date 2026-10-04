Antalya, Uluslararası Uzay Kongresi'ne hazır

Uluslararası Uzay Federasyonunca her yıl düzenlenen kongre, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının

SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

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