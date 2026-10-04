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        Antalya, Uluslararası Uzay Kongresi'ne hazır

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Antalya, Uluslararası Uzay Kongresi'ne hazır

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için Antalya'da hazırlıklar tamamlandı.

        Uluslararası Uzay Federasyonunca her yıl düzenlenen kongre, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının

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