Antalya'da otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasında

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'de bulunan bir otomobil galerisine elinde benzin bidonu ile gelen bir kişi, 6 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

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