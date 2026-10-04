Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini Antalya'da anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ilişkin, "Uluslararası Uzay Kongresi yarın başlayacak ve 5-9 Ekim tarihleri, küresel uzay gündeminin kalbinin Türkiye'de attığı günler olacak." dedi.

Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde Antalya'da düzenlenen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bu hafta havacılık, uzay ve teknoloji alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Kacır, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'in düzenlendiğini, Antalya'da ise Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin gerçekleştirileceğini söyledi.

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Kacır, "Uluslararası Uzay Kongresi yarın başlayacak ve 5-9 Ekim tarihleri küresel uzay gündeminin kalbinin Türkiye'de attığı günler yaşanacak. 111 ülkeden 12 binden fazla misafiri Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle ülkemizde ve güzel Antalya'mızda ağırlayacağız. 40'tan fazla astronot bu kongre vesilesiyle yine bizlerle birlikte olacak." diye konuştu.

Uluslararası Uzay Kongresi'nin uzayın geleceği, uzay politikaları, bilim ve teknoloji alanlarında küresel bir istişare zemini oluşturduğunu ifade eden Kacır, kongreye 8 binden fazla bilimsel makale başvurusu yapıldığını belirtti.

Kacır, kongrenin bilimsel yönünün yanı sıra uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri ve teknoloji girişimlerini bir araya getiren ticari bir platform niteliği taşıdığını kaydetti.

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Kongrenin uzayın geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağı bir platform olacağını vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla hem bilimsel yönüyle, hem ekonomik yönüyle halihazırda 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinin geleceğinin hangi istikamette ilerleyeceği, insanoğlunun uzaydan daha etkin şekilde hangi yollarla yararlanabileceği, aynı zamanda da uzayın sadece birkaç ülke ya da birkaç şirketin üzerinde çalıştığı bir alan değil, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının, şirketlerin, teknoloji girişimlerinin gelişimine katkı sunabildiği ve elde edilen kazanımlardan bütün dünyanın en adil şekilde yararlanabildiği bir platform olması için bu kongre çok büyük bir kıymet, önem taşıyor olacak."

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Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı kapsamında önemli adımlar attığını dile getiren Kacır, insanlı uzay bilim misyonlarının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kacır, Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in gerçekleştirdiği insanlı uzay misyonlarıyla Türkiye için insanlı uzay araştırmalarının kapısını aralandığını belirtti.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13, Atasever'in ise yörünge altı uçuşta 7 bilimsel deney gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin küresel insanlı uzay araştırmalarına katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.

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Kacır, Türk bilim insanlarının farklı ülkelerin misyonları kapsamında yürütülen bilimsel çalışmalara dahil edilmesi ve Türk sanayisinin uluslararası uzay projelerinde tedarikçi ülkeler arasında yer alması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

- Uydu teknolojilerinde yerlilik vurgusu

Kacır, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde de önemli kabiliyetler geliştirdiğini belirterek, İMECE ile metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu geliştirebilen ülkelerden biri olunduğunu söyledi.

TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu olduğuna işaret eden Kacır, Türkiye'nin kendi haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri haline geldiğini kaydetti.

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Kacır, "Bütün bu uydu teknolojilerinde yüzde 80'in üzerinde yerli üretim kabiliyeti geliştirdik. Tüm geliştirme, test süreçlerini kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz altyapılar inşa ettik. Şimdi bu kabiliyetleri daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İMECE-2 ve İMECE-3 ile görüntüleme uydularında daha ileri projelerin hayata geçirileceğini belirten Kacır, TÜRKSAT 7A'nın da Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirileceğini ve üretileceğini söyledi.

- "2027 yılının Türkiye'nin Ay Misyonu'nu gerçekleştirdiği bir sene olacak"

Türkiye'nin artık derin uzay çalışmalarına hazırlandığını ifade eden Kacır, Ay Misyonu'na ilişkin şunları kaydetti:

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"İnşallah 2027 yılı Türkiye'nin Ay Misyonu'nu gerçekleştirdiği bir sene olacak. Ve 2027'nin ilk aylarında yine Türk mühendislerin, çalışma arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın birlikte ortaya koydukları gayret neticesinde yüzde 87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Böylelikle Türkiye Ay'a kendi geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla erişebilen 9 ülkeden biri haline gelecek."

Ay aracının öncelikle Ay'ın çevresinde uydu görevi yapacağını ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar gerçekleştireceğini belirten Kacır, misyon kapsamında milli hibrit roket teknolojisinin de derin uzayda test edileceğini söyledi.

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- Somali'de uzay limanı projesi

Kacır, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimi açısından Somali'de hayata geçirilen uzay limanı projesinin önemine de değindi.

Uzay limanının Ekvator'a yakın konumu sayesinde daha maliyet etkin erişim imkanı sağlayacağını belirten Kacır, "Türkiye için uzaya kendi roketleriyle, kendi ürettiği uzay araçlarını kendi uzay limanından eriştiren bir ülke olma hedefine Türkiye'yi inşallah taşıyacak. Böylelikle uzaya bağımsız erişim sağlayabilen çok az sayıda ülkeden biri haline gelecek Türkiye'miz." diye konuştu.

Kacır, uzaya gönderilen uydu sayısındaki artışın da söz konusu projenin ekonomik potansiyelini artırdığını vurguladı.

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- Antalya Deklarasyonu önemli bir perspektif ortaya koyacak

Uzay alanında insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Kacır, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde bir uzay teknoparkı inşa edeceklerini bildirdi.

Kacır, IAC 2026'nın Türkiye'nin uzay alanındaki imkan ve kabiliyetlerini dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kongre kapsamında düzenlenen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı'nda ilk kez ortak deklarasyon yayımlanacağını aktaran Kacır, "Antalya Deklarasyonu da yine uzayın barışçıl amaçlarla, işbirliklerine vesile olacak bir yaklaşımla, kapsayıcı bir başlık olarak ele alınması ve hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı bir perspektifle uzay çalışmalarının tüm insanlık yararına yürütülmesi ve yeryüzündeki çatışmalardan ve anlaşmazlıklardan uzayın ari tutulabilmesi için çok önemli bir perspektif ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.

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- Fuat Oktay da konuştu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Türkiye'nin uzay alanında önemli bir noktaya geldiğini belirterek, kendi uydularını geliştiren, ilk astronotunu uzaya gönderen ve derin uzay çalışmalarına adım atan bir ülke konumuna ulaştığını söyledi.

Oktay, Ay Misyonu'nun yalnızca Ay'a gidip gelmekten ibaret olmadığını, insanlığın Ay'da kalıcı olmayı ve burada bir uzay istasyonu oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

Mars'a yapılacak yolculuk için gerekli test ve çalışmaların da Ay'da gerçekleştirilecek olmasının Ay Misyonu'na farklı bir önem kazandırdığını ifade eden Oktay, Türkiye'nin de bu süreçte yer aldığını kaydetti.

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Türkiye'nin Somali'de uzay limanı inşa etmesinin fırlatma sistemleri açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Oktay, Türkiye'nin uzay çalışmalarında ilk 10 ülke arasında yer alma hedefi bulunduğunu hatırlattı.

Oktay, 2027'nin başında ilk uzay aracının test edilmesinin ve Ay'a gönderilmesi misyonunun gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.